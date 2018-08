Britse regering bereidt zich voor op brexit zonder akkoord

De Britse regering zal vanaf donderdag 23 augustus adviezen publiceren voor het geval er een brexit komt zonder onderhandeld akkoord. Het gaat om 70 'technische aantekeningen' die adviezen bevatten voor ondernemingen, burgers en publieke instellingen. Dat bevestigde een regeringswoordvoerder zondag in Londen.

Government to publish no-deal #Brexit advice on Thursday https://t.co/KEnWrXZHze — BBC News (UK) (@BBCNews) August 19, 2018

De adviezen slaan op alle domeinen van het leven in het Verenigd Koninkrijk, zoals landbouw en financiële dienstverleningen. De laatste aanwijzingen volgen tegen eind september. 2018.

Het Verenigd Koninkrijk wil op 29 maart 2019 uit de Europese Unie stappen. Donderdag staat een toespraak van de brexit-minister Dominic Raab in het parlement op de agenda. Hij beklemtoonde onlangs dat een geregelde scheiding het meest waarschijnlijke scenario is, maar dat de regering zich toch best voorbereid op een brexit zonder een akkoord.

Downing Street benadrukt dat de regering consumenten en bedrijven ervan wil verzekeren dat ze geen negatieve gevolgen dragen mocht er geen deal bereikt worden.

Londen en Brussel zijn het wel eens over basiselementen van een uitstapakkoord en een tweejarige overgangstermijn tot eind 2020. Onduidelijk is vooral hoe controles tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland kunnen worden vermeden.