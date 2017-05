Britse politici herdenken vermoord parlementslid Jo Cox

In vele gemeenten werden de verkiezingscampagnes een uurtje stilgelegd en vonden een aantal herdenkingsmanifestaties plaats.

Labour-afgevaardigde Jo Cox (41) werd op 16 juni 2016 - een week voor het brexitreferendum - door een extreemrechtse terrorist vermoord. Ze spande zich in om Groot-Brittannië in de EU te houden.

'Dank aan alle kandidaten, die aan deze onderbreking vandaag deelnemen, het is een krachtig signaal van onderlinge samenhang', tweette Brendan Cox, de echtgenoot van de vermoorde politica.

Thanks to all the candidates taking part in the pause today, a powerful signal of togetherness #GreatGetTogether https://t.co/xT8B6DLHxR