Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Opinie

'Britse partijcongressen houden het midden tussen een jaarbeurs en een vrijgezellenweek in Magaluf'

'Als bij ons de bladeren van de bomen vallen denken we aan herfst. In Engeland is het een teken dat het seizoen van de partijcongressen weer begonnen is', schrijft Lia van Bekhoven vanuit Londen. 'Deze week was het de beurt van Labour, volgende week mogen de Conservatieven. Maar er is maar één leider die geen natte voeten krijgt als hij op water loopt.'