Britse parlementsleden willen hogere vergoeding door brexit

De Britse autoriteit die de uitgaven van het parlement controleert, het Ipsa, heeft vragen gekregen om de vergoeding voor parlementsleden te verhogen omwille van de brexit. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is de werklast immers toegenomen waardoor een aantal parlementsleden een hogere vergoeding aan hun medewerkers wil uitkeren, luidt de redenering.

Volgens de huidige regels krijgt elk parlementslid jaarlijks 150.900 pond (168.700 euro) om zijn medewerkers te vergoeden. Voor verkozenen uit Groot-Londen loopt dat bedrag op tot 161.550 pond (180.600 euro). Elke parlementariër kan een aanvraag indienen om die vergoeding op te trekken. In de periode 2016/2017 heeft een honderdtal dat gedaan.

'Het is van essentieel belang dat het Ipsa het gebruik van zijn middelen optimaliseert want we worden gefinancierd met geld van de belastingbetaler', reageert voorzitter Kevin Barron in The Daily Telegraph. 'De vragen om bijkomende financiering moeten worden bekeken in functie van hun verdienste en zullen enkel worden toegestaan indien daar echt nood aan is'.

Alistair Graham, de gewezen voorzitter van een Comité dat over ethische regels waakt, waarschuwde het Ipsa echter voorzichtig te reageren. Hij sluit niet uit dat er sprake kan zijn van misbruik. 'De brexit lijkt een handig argument om de dotaties te verhogen. Het zou fout zijn het budget automatisch te verhogen indien er een risico bestaat dat het geld dient om de gezinsinkomsten op te krikken'. Volgens een telling van het Franse persagentschap AFP hadden op 13 augustus 2018 immers 111 van de 650 parlementsleden een familielid in dienst.