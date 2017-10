Britse parlementsleden bundelen krachten tegen harde brexit

Bij de Britten gieren de zenuwen stilaan door de keel over de brexit. De onderhandelingen met de EU leverden de voorbije week opnieuw geen vooruitgang op en premier Theresa May vertelde in het parlement dat haar regering 250 miljoen pond (280 miljoen euro) opzijzet om het afspringen van de onderhandelingen en dus een 'no deal'-scenario voor te bereiden.

Parlementsleden van de oppositiepartijen Labour, SNP, Lib Dems en groenen, maar ook van de regerende Tories zoeken nu hoe ze zo'n harde brexit kunnen vermijden. Terwijl May altijd gezegd heeft dat er op het einde van de rit slechts twee opties zullen zijn - het akkoord met de EU aanvaarden of vaststellen dat er geen akkoord is - willen sommige volksvertegenwoordigers hun veto kunnen stellen. Anderen willen de overgangsperiode die May zelf naar voren heeft geschoven juridisch afdwingbaar maken. In die mate zelfs dat het uitblijven van een overgangsperiode ook zou betekenen dat de brexit er niet komt.

'No deal' vermijden

Wegens de honderden amendementen die ingediend zijn op de brexit-wet die de regering heeft ingediend, moet de parlementaire behandeling ervan uitgesteld worden. De verschillende commissies in het Lagerhuis hadden dat werk de komende week moeten aanvatten. Eerst willen de betrokken parlementsleden op zoek gaan naar overeenstemming over hoe een zachte brexit gerealiseerd kan worden.

Een brexit zonder akkoord zou rampzalige gevolgen hebben, waarschuwden de Britse kamers van koophandel onlangs nog eens. Ook de Democratische Unionistische Partij, die met haar tien zetels de minderheidsregering van May in het zadel houdt, wil een 'no deal' vermijden omdat dat zou betekenen dat er opnieuw een fysieke grens wordt ingevoerd tussen Ierland en Noord-Ierland.

Morgen reist brexit-minister David Davis opnieuw naar Brussel voor gesprekken met de EU. Het gaat niet om een nieuwe onderhandelingsronde, daarvoor wordt de uitkomst van de Europese top van donderdag en vrijdag afgewacht. De leiders zullen er formeel vaststellen dat de onderhandelingen onvoldoende opschieten om al over een handelsakkoord te gaan praten.