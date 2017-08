Britse ministers pleiten voor overgangsperiode na vertrek uit EU

De overgangsperiode mag evenwel geen "achterpoortje" worden om toch in de EU te blijven, klinkt het. "We zijn beiden duidelijk dat tijdens deze periode het Verenigd Koninkrijk buiten de eenheidsmarkt en buiten de douane-unie zal staan en als een "derde land" zal handelen, niet als deelnemer aan de EU-verdragen."

"Maar we zijn ook duidelijk dat tijdens deze periode onze grenzen vlot moeten blijven opereren. Goederen die op het internet gekocht worden, moeten nog steeds de grenzen oversteken, bedrijven moeten nog kunnen leveren aan klanten in de EU en onze innovatieve, wereldklasse bedrijven moeten nog het talent dat ze nodig hebben, kunnen aanwerven. Ook in de EU." Hoe lang de overgangsperiode moet duren, staat niet in de brief.

Waarnemers zien in de gezamenlijke verklaring een verzoening tussen het kamp dat voor een zachte aanpak pleit, waartoe Hammond behoord, en het kamp dat het sterkst voor de brexit gewonnen is, waartoe Fox gerekend wordt.

Ook Brexit-minister David Davis kwam zondag met een statement: in de komende dagen zal de regering standpunt innemen over verschillende kwesties, in aanloop naar de volgende onderhandelingsronde met Brussel. Die start op 28 augustus in Brussel. Er zijn onder meer voorstellen in aantocht over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland.

Parlementslid dreigt uit partij May te stappen bij harde brexit

In The Mail on Sunday waarschuwde Anna Soubry, een parlementslid voor de Conservatieven ervoor dat ze uit de partij zou stappen als premier Theresa May zou doorzetten met haar plannen voor een harde brexit.

Volgens Soubry kan de kwestie een scheiding binnen de partij van de premier veroorzaken.