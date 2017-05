Britse Labourpartij wil vervoer nationaliseren en besparingsbeleid stoppen

Labourvoorman Jeremy Corbyn sprak van een verkiezingsmanifest voor allen. Het is een 'verantwoord en radicaal programma van hoop' als antwoord op de 'angst' die het programma van de Conservatieve partij van premier Theresa May belooft.

De Arbeidspartij belooft de brexit 'tot een goed einde te brengen' en ziet daarbij 'behoud van arbeidsplaatsen als prioriteit'. De Tories zijn volgens het verkiezingsmanifest een 'partij van discriminaties' die de laatste zeven jaar 'voor de rijken, de elite en particuliere belangen' heeft geregeerd.

Wint Labour - dat ver achterop ligt in de opiniepeilingen - de slag om het Lagerhuis op 8 juni, dan komt er een nationaliseringsgolf in de sector van het vervoer (spoor en bus) en energie. Ook postbedrijf Royal Mail komt weer in publieke handen als het van Labour afhangt. De sociaaldemocraten willen daarnaast de in de crisis verkerende Nationale Gezondheidsdienst NHS zes miljard pond meer geven en de wachttijden verkorten, en 1,6 miljard pond uittrekken - voor sociale uitgaven. Schoolklassen moeten kleiner worden, en de politie moet 10.000 extra agenten krijgen.

Om dit mogelijk te maken stuurt Labour aan op grote fiscale hervormingen die zowel bedrijven als particulieren viseren. Vooral de grote verdieners zullen moeten inleveren.

De Conservatieven, die donderdag hun programma zullen voorstellen, noemden de intenties van de oppositiepartij 'een wenslijst voor Kerstmis' die financieel niet haalbaar is.