Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Opinie

'Britse Hogerhuis is het toevluchtsoord van de met uitsterving bedreigde excentriekeling'

'Er is geen Brits instituut dat voor zoveel vertier en vermaak zorgt als de House of Lords', vindt Lia Van Bekhoven. 'Het is op maat gemaakt voor Lords die bonnetjes declareren voor 'onderhoud van de kasteelgracht' of 'schoonmaken van de eendenkooi'.'