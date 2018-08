Britse gezondheidsdiensten waarschuwen voor tekort aan medicijnen bij no-deal brexit

De 'NHS Providers', de vereniging van de verschillende 'trusts' of diensten binnen de NHS, beschuldigen de ministers en de bazen van de NHS ervan niet de nodige voorbereidingen te treffen voor moest er een chaotische brexit zonder duidelijk akkoord komen.

'Indien er geen akkoord komt of een harde brexit, kan de volledige bevoorradingsketen van farmaceutische producten vanaf de eerste dag na de brexit beïnvloed worden', schrijft Chris Hopson, de CEO van de groep in de brief aan NHS-topmannen Simon Stevens en Ian Dalton. 'Ook de coördinatie van de volksgezondheid en de ziektebestrijding kunnen eronder lijden, en ook onze inspanningen om de Europese werkkrachten waarop NHS bouwt aan te trekken en te behouden, kunnen in gevaar komen.'

Hopson wijst erop dat de kans steeds groter wordt dat er geen akkoord komt of een harde brexit. Zolang dit risico bestaat, moeten er binnen de NHS uitvoerige voorbereidingen worden getroffen, benadrukt hij. 'Maar de trusts zeggen dat hun werk wordt gehinderd door een gebrek aan zichtbare en degelijke communicatie.'

Het zou dan ook efficiënter zijn om een nationaal rampenplan voor de trusts op te zetten, 'in plaats van te verwachten dat ze elk apart een plan opstellen, binnen een vacuüm, en het wiel 229 keer moeten heruitvinden'. Een gebrek aan coördinatie kan volgens Hopsen leiden tot een overschot of een tekort van medicijnen en medische instrumenten.

Volgens The Guardian liet NHS al vorige maand weten dat er voorbereidingen worden getroffen om tegemoet te komen aan de verschillende scenario's. Dinsdag vindt in Brussel opnieuw een ontmoeting plaats tussen brexitminister Dominic Raab en EU-onderhandelaar Michel Barnier. Volgens Downing Street zullen de twee van het gesprek gebruik maken 'om de paar kwesties die er nog zijn op te lossen'. Donderdag publiceert de Britse regering een eerste reeks technische nota's die particulieren en bedrijven moeten helpen om zich voor te bereiden op een 'no-deal scenario'.