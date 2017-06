Britse conservatieven verliezen zetel in bastion Kensington, alle resultaten bekend

De Conservative Party van de Britse premier Theresa May heeft na een hertelling haar zetel in het kiesdistrict Kensington verloren. Het ging om het laatste district waarvan de resultaten nog niet binnen waren. De conservatieven halen uiteindelijk 318 zetels binnen, of 13 minder dan bij de vorige verkiezingen.