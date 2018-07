Britse brexitminister David Davis neemt ontslag, Dominic Raab wordt vervanger

Eerste minister Theresa May bedankte David Davis 'hartelijk' in een brief zondagnacht en loofde hem voor zijn bijdrage aan 'de meeste belangrijke wetgeving voor generaties'. Davis op zijn beurt zei in een brief aan May dat 'het nationaal belang een Brexit-minister nodig heeft die krachtig gelooft in uw benadering, en niet gewoon een aarzelende dienstplichtige'.

May bereikte pas enkele dagen geleden een overeenkomst binnen de Britse regering over de Brexit-strategie van het land. Veel Brexit-hardliners zouden het nieuwe plan beschouwen als het opgeven van een uitstap uit de Europese Unie.

Davis geldt als een felle pleitbezorger van een duidelijke breuk met Brussel. In het verleden dreigde hij al met ontslag als May te nauwe banden met Brussel zou nastreven.

Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie op 29 maart 2019. May hield met haar regering vrijdag een marathonzitting van twaalf uur in Chequers, het landgoed van de Britse premier, ten noordwesten van Londen. De ministers moesten tijdens de besloten vergadering zelfs hun smartphones afgeven. 's Avonds zei May dat de regering een akkoord had over een nieuw Brexit-plan. Het akkoord kwam evenwel slechts onder grote druk tot stand.

Voor May is het ontslag van Davis een zware slag. Ze moet nu rekening houden met meer tegenstand vanuit de Brexit-vleugel van haar partij. Het zou gaan om een zestigtal parlementsleden. Als andere regeringsleden Davis' voorbeeld volgen, kan dat haar in nauwe schoentjes brengen.

Het Britse parlementslid Dominic Raab volgt nu Davis op op als minister die bevoegd is voor de onderhandelingen over de brexit. Dat heeft het kabinet van May officieel bekendgemaakt. Raab hield zich in de regering van May eerder al bezig met huisvestingsbeleid. In dat departement was hij sinds januari 'minister of state'.