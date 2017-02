Brits Lagerhuis zet licht op groen voor Brexit

Het Britse Lagerhuis heeft woensdag de wet op de Brexit van de regering in eerste lezing met een grote meerderheid goedgekeurd.

De afgevaardigden in het House of Commons keurden met 494 stemmen tegen 122 de wettekst zonder wijzigingen goed.

De wet geeft premier Theresa May formeel de volmacht om de onderhandelingen over de EU-uitstap te beginnen. Het Hogerhuis (House of Lords) moet de wet nog goedkeuren, maar dat geldt zo goed als zeker.

De oppositie had geprobeerd om nog veranderingen aan de tekst aan te brengen, om zo een grotere invloed te kunnen krijgen bij de uittredingsonderhandelingen uit de Europese Unie. Ook drie parlementsleden van de conservatieve meerderheidspartij hadden die vraag gesteund. Maar uiteindelijk slaagde de Britse regering er toch in om de wet zonder aanpassing door het Lagerhuis te loodsen. De regering beloofde wel dat het Britse parlement zich over het uiteindelijke resultaat van de uittredingsonderhandelingen zal kunnen buigen. Een afwijzing zal dan evenwel niet tot een heronderhandeling leiden.

Verdeeld Labour

De stemming zorgde uiteindelijk vooral binnen de Labour-partij voor onenigheid. Partijleider Jeremy Corbyn had zijn partijleden de opdracht gegeven om voor de wet te stemmen. Maar zijn schaduwminister van Economie, Clive Lewis, weigerde gehoor te geven aan het partijbevel. Hij besloot daarom vlak voor de stemming ontslag te nemen uit het schaduwkabinet en toch tegen de wet te stemmen. In totaal zijn 52 leden van Labour tegen het bevel van Corbyn ingegaan, zo stelt de BBC.

Theresa May wil nog voor het einde van de maand maart het befaamde artikel 50 van het Europees verdrag inroepen. Daarmee start ze meteen een twee jaar durende onderhandelingsronde op over de Britse uittrede uit de Europese Unie.