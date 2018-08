Brits-Belgisch offensief tegen illegale migranten

Gemengde teams van Belgische en Britse agenten werken in de haven van Zeebrugge samen in de strijd tegen illegale migratie naar het VK. Het gaat om enkele tientallen agenten. De Britten leveren daarnaast scanners, software en technisch materiaal om migranten in de laadruimte van trucks op te sporen. Beide politiediensten wisselen via een centraal platform gestructureerde informatie uit met gegevens over de trafiek, de migratieroutes en de mensensmokkelbendes.

Via de Europese politiedienst Europol zijn er bovendien steeds meer gezamenlijke gerechtelijke acties tegen smokkelbendes. De Belgische en Britse vreemdelingendiensten zijn ook zo goed als klaar met een informatie- en ontradingscampagne. Britse ambtenaren moeten de migranten in België mee helpen overtuigen dat het VK niet het land van melk en honing is, waar de verblijfspapieren en jobs voor het rapen liggen. 'De Britten zitten ermee verveeld dat migranten asiel weigeren in de landen aan de overkant van de Noordzee en dat ze allemaal naar het VK willen', meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).