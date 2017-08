Brigitte Macron krijgt officiële functie in het Elysée

De officiële prioriteiten van Brigitte Macron zullen onder meer bestaan uit de bestrijding van de klimaatverandering en geweld tegen vrouwen en kinderen. De rol van de vrouw van de Franse president heeft de afgelopen weken voor controverse gezorgd. Meer dan 300.000 tekenden op de website change.org een petitie tegen het toekennen van een officiële functie aan Brigitte Macron.

Tijdens zijn verkiezingscampagne had Emmanuel Macron gesteld dat hij een 'kader' wilde om de rol van de Franse first lady te definiëren. In het transparantiecharter dat maandag werd gepubliceerd, staat dat Brigitte geen officieel salaris krijgt of financiële middelen krijgt toegewezen. Ze krijgt wel twee adviseurs uit het kabinet van Macron ter beschikking, en kan ook gebruik maken van de diensten van het secretariaat.

Voor Macron geldt zo ongeveer dezelfde regeling als voor de vorige first ladies, maar tot nu toe ging het om een officieuze regeling. In het charter is opgenomen dat het Elysée haar belangrijkste engagementen zal oplijsten, en regelmatig verslag zal uitbrengen over haar activiteiten.

Brigitte zal samen met andere vrouwen van staatshoofden de klimaatverandering en geweld tegen vrouwen bestrijden. Ze zal ook optreden als 'liaison' tussen het Elysée en vrijwilligersorganisaties die werken rond mensen met een handicap, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, bescherming van het kind en seksuele gelijkheid.