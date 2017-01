Brexitminister: 'Verhofstadt zal de beslissingen niet nemen'

David Davis, de Britse minister die bevoegd is voor de brexit, zegt dat het Europese Parlement, hoofdonderhandelaar Guy Verhofstadt (Open Vld) op kop, 'een gelimiteerde en perifere rol zal hebben in de brexitonderhandelingen.' Dat schrijft Politico. Davis zei dat Verhofstadt, ook leider van de liberale ALDE-fractie in het parlement, aanwezig zal zijn tijdens gesprekken, maar ook dat hij denkt 'dat hij de beslissingen niet zal nemen.'

De reikwijdte van het Europees Parlement in de brexitonderhandelingen is al even voer voor discussie. Toen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in december samenzaten om de brexitstrategie te bespreken, was Verhofstadt bijvoorbeeld niet uitgenodigd. De liberaal liet zich daar toen scherp over uit en benadrukte dat het Europees Parlement vetorecht heeft over de uiteindelijke brexitdeal. Een sterkere parlementaire aanwezigheid in de brexitonderhandelingen was ook een deel van de deal die ALDE met de Europese Volkspartij sloot in ruil voor liberale steun aan EVP-kandidaat Antonio Tajani, die uiteindelijk werd verkozen.

Davis van zijn kant liet al meermaals horen dat Verhofstadt voor zijn part niet de belangrijkste speler is in het brexitverhaal. Dat zei hij vorige week nog, vlak na de brexitspeech van Theresa May, die door Verhofstadt kritisch werd onthaald. 'May's helderheid is welkom', klonk het toen op Twitter, 'maar de tijden van cherrypicking en Europa à la carte zijn voorbij.'

Britain has chosen a hard Brexit. May's clarity is welcome--but the days of UK cherry-picking and Europe a la cart are over. -- Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 17 januari 2017

'Donald Tusk(voorzitter van de Europese Raad, nvdr.) is belangrijker, en hij vond de speech wel realistisch', repliceerde Davis op BBC Radio Four. 'Guy is een van de vele spelers.'