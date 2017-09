Brexit: Theresa May stelt EU overgangsperiode van twee jaar voor

In haar toespraak in Firenze heeft de Britse premier Theresa May zoals verwacht gepleit voor een zachte brexit en haar wens uitgedrukt voor een overgangsperiode van 'ongeveer twee jaar' na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie eind maart 2019.