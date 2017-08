Brexit-opposant Blair op koffie bij Juncker tijdens brexitoverleg

Volgens de woordvoerder van de Europese Commissie is er 'niets buitengewoons' aan de hand. 'Er is hier geen samenzweringstheorie', verzekerde hij vrijdag.

'Goede vrienden'

Juncker heeft 'niet enkel regelmatig contact met de huidige Europese leiders, maar ook met zijn ambtgenoten uit vroegere tijden.' Hij en Blair zijn 'goede vrienden' en de Brit was, net als andere voormalige regeringsleiders, al eerder te gast in Brussel, zo voegde hij toe.

Verwacht wordt dat Juncker en Blair van gedachten zullen wisselen over het Midden-Oosten en Libië, maar ook over 'hedendaagse kwesties in de Europese economie en politiek'. De brexit dus, al noemde de woordvoerder die niet expliciet.

Timing

De timing van het bezoek van Blair is opmerkelijk omdat volgende week in Brussel de derde onderhandelingsronde over het Britse vertrek uit de Europese Unie plaats vindt.

Blair profileert zich als een uitgesproken tegenstander van de brexit en suggereerde zelfs een mogelijke terugkeer naar de politieke scène om te wegen op het debat.