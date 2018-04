Brexit: May lijdt pijnlijke nederlaag bij stemming in Hogerhuis

De Britse regering heeft in het House of Lords een duidelijke nederlaag geleden bij een stemming over een van de brexit-wetten. De onverkozen parlementsleden van het Hogershuis van het parlement keurden met een overduidelijke meerderheid een tekst goed die ingaat tegen de plannen van eerste minister Theresa May.