Brexit: May doet geen nieuw voorstel maar mikt op 'gezamenlijke inspanning'

Volgens een Britse topfunctionaris drong Theresa May aan op 'een gezamenlijke inspanning' om voort te bouwen op de 'positieve dynamiek' die haar toespraak in Firenze op gang heeft gebracht. 'Er is een toenemend gevoel dat we moeten samenwerken om een resultaat te bereiken dat we kunnen steunen en verdedigen tegenover onze medeburgers', zo werd de conservatieve premier geciteerd.

'Het was een goed verhaal, maar er waren geen nieuwe elementen', reageerde de Nederlandse premier Mark Rutte na afloop van het diner. Rutte was één van de leiders die May in de loop van de dag al had aangemaand om 'veel meer duidelijkheid' te verschaffen over de belofte van de Britse regering dat ze de rekeningen van meer dan veertig jaar lidmaatschap zullen vereffenen.

20 miljard

May beloofde in Firenze 20 miljard euro om de Britse bijdrage aan de Europese begrotingen van 2019 en 2020 te voldoen, maar dat aanbod schiet volgens haar Europese collega's tekort. Omdat ook de gesprekken over de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en de Ierse grenskwestie onvoldoende opschieten, zullen de Europese leiders vrijdag in een vergadering zonder May beslissen dat ze nog geen gesprekken kunnen opstarten over de toekomstige handelsrelaties. Daarvoor hopen ze in december het licht op groen te zetten.