Brexit levert financieel centrum van Parijs meer dan 3.500 directe banen op

Dat zegt Europlace, een invloedrijke lobbygroep die ondernemingen vertegenwoordigt die actief zijn op de beurs in Parijs.

Delen Na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie willen heel wat financiële spelers uit de Britse hoofdstad een poot op het Europese vasteland behouden.

Het cijfer houdt rekening met alle reeds gedane aankondigingen van onder andere banken- en verzekeringsgroepen en ligt 'significant hoger dan de directe banen die naar andere financiële centra in Europa worden overgeheveld', verklaarde Gérard Mestrallet, voorzitter van Europlace, bij de opening van het jaarlijkse forum van de lobbygroep. Hij maakt zich ook sterk dat dat cijfer nog verder zal oplopen.

Enkele van de grote spelers die momenteel naar Parijs lonken zijn de Amerikaanse vermogensbeheerder Blackrock en de Amerikaanse bank Citigroup.

Indien ook het aantal indirecte jobs in rekening wordt genomen, hoopt Europlace er uiteindelijk meer dan 20.000 extra banen te zien bijkomen in het financiële hart van Frankrijk. 'We hebben de voorbije twee jaar meer vooruitgang geboekt in Parijs dan in de dertien jaar daarvoor. Wat er de laatste twee jaar is gebeurd, is spectaculair en verhoogt het concurrentievermogen van Parijs aanzienlijk', aldus nog Mestrallet.

