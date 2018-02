Brexit: 'EU acht einde overgangsperiode in 2020 moeilijk haalbaar'

De EU zou een verlenging van de overgangsperiode als stok achter de deur willen gebruiken in de gesprekken met Londen.

Europese en Britse onderhandelaars bespreken deze week in Brussel hoe de overgangsperiode na de brexit op 30 maart 2019 er moet uitzien. Het is al duidelijk dat die transitie eind 2020 afgelopen moet zijn en dat het Verenigd Koninkrijk tijdens die 21 maanden alle Europese wetten en regels moet blijven toepassen 'precies alsof het een lidstaat is'. Londen zal echter niet meer mee kunnen beslissen over nieuw beleid.

Kwesties

Er wordt in Brussel echter serieus aan getwijfeld of die overgangsperiode niet te kort zal zijn om een gedetailleerd akkoord te vinden over de Europees-Britse handelsrelaties met ingang van 1 januari 2021. Verschillende diplomaten zijn ervan overtuigd dat de Ierse grenskwestie, de interne verdeeldheid van de Britse regering en andere moeilijkheden de onderhandelingen vertraging zullen doen oplopen. Het is de bedoeling dat de details van de overgangsperiode tegen maart bekend zijn en dat daarna de gesprekken over de toekomstige relaties kunnen aanvatten.

'Niemand gelooft in een overgangsperiode die maar tot eind 2020 loopt', zegt een Europese bron. 'Maar we willen (aan de Britten, red.) nog niet meteen een verlenging voorstellen. Dat is de stok achter de deur waarover we beschikken.' De Britten willen een cliff edge en alle problemen die daarmee gepaard zouden gaan, vermijden, maar de Britse premier Theresa May kan ook niet zomaar om extra tijd vragen. Bij de brexiteers binnen en buiten haar regering is de overgangsperiode namelijk bijzonder onpopulair. Dat de Britten de Europese regels moeten toepassen zonder er zelf ook maar enige inspraak in te hebben, ontlokte al de opmerking dat de EU het VK 'als een vazalstaat' beschouwt. Bovendien raakte woensdag bekend dat de EU de Britten tijdens de overgangsperiode wil kunnen straffen als ze de Europese regels aan hun laars lappen.

Terwijl experten van de twee partijen in Brussel onderhandelingen voeren, probeert May in Londen haar regering op één lijn te krijgen over de voorstellen die de EU van haar verwacht inzake de toekomstige relaties.

Vrijdag krijgt Europa een stand van zaken te horen, waarna de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier een verklaring zal afleggen. Zijn persconferentie gaat omstreeks 12.30 uur van start.