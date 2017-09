Brexit: Britten willen nieuw veiligheidsverdrag met EU

De Britse regering wenst een nieuw verdrag met de Europese Unie om na de brexit een nauwe samenwerking in de strijd tegen terrorisme en zware misdaad te kunnen behouden. Dat staat in een nieuw regeringsdocument dat maandag is gepubliceerd.

Samenwerken

Ook na de brexit in 2019 zullen Groot-Brittannië en de Europese Unie geconfronteerd worden met dezelfde bedreigingen, zo luidt de Britse analyse. Het is volgens het document dan ook in het belang van beide partijen om nauw te blijven samenwerken om criminele en terroristische activiteiten op te sporen en te vervolgen. De Britten stellen voor een nieuw verdrag af te sluiten om die versterkte samenwerking een stevige wettelijke basis te geven.

Het onderhandelingsdocument komt er in de aanloop naar een belangrijke speech die May vrijdag in Firenze houdt. Gehoopt wordt dat de conservatieve premier er meer duidelijkheid kan verschaffen over de Britse marsrichting en zo de impasse in de onderhandelingen met de Europese Unie kan doorbreken. Volgens bepaalde lekken zou May in Firenze aankondigen dat ze een overgangsperiode wenst, en gedurende die periode wil blijven bijdragen aan de Europese begroting.

Breuk

May werd het voorbije weekeinde openlijk belaagd door haar buitenlandminister Boris Johnson, die in een bijdrage in de krant The Daily Telegraph zijn eigen visie op de brexit nog eens in de verf zette. Johnson, die deze week net als May in New York vertoeft, herhaalde zijn pleidooi voor een duidelijke breuk met de EU, zonder of met een zo kort mogelijke overgangsperiode.

Maandag raakte dan weer bekend dat topambtenaar Oliver Robbins het brexitministerie verlaat en rechtstreeks voor May gaat werken. Britse media gewagen van spanningen tussen Robbins en Brexit-minister David Davis. Anderen zien erin een manoeuvre van May om meer greep te krijgen op de onderhandelingen, waarin Robbins de Britse delegatie op ambtelijk niveau zal blijven leiden. Volgens de regering moet de benoeming van Robbins 'de coördinatie binnen de geledingen van de regering versterken voor de volgende onderhandelingsfase met de Europese Unie'.