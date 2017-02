Brexit-Belgen: 'Ik wil dat mijn kinderen zich hier thuis blijven voelen'

Tim Nuthall (40), directeur internationale communicatie bij de European Climate Foundation in Brussel, heeft er geen gras over laten groeien. Op 24 juni 2016, de dag na het brexitreferendum, stapte hij naar het gemeentehuis van Elsene. 'Ik had de overwinning van het leave-kamp totaal niet zien aankomen', zegt hij. 'Ik was die avond gerust gaan slapen, de polls zagen er goed uit. Toen ik om vier uur wakker schoot en het nieuws checkte, viel ik haast letterlijk uit mijn bed: "Hebben mijn landgenoten ons echt uit Europa gestemd?!"'

...