Breekt een nieuwe televisiezender een lans voor vrije pers in Ethopië?

Het is zaterdagmiddag en in een van de qathuizen in Addis Abeba kauwen mannen en vrouwen op de mild-narcotische plant, terwijl ze gebiologeerd staren naar het televisiescherm. Een Zuid-Koreaanse militair met ontbloot bovenlijf houdt de hand van een jonge vrouw vast en verklaart haar zijn eeuwige liefde - wat vervreemdend - in het Amhaars.

...