Brazilië: Arbeiderspartij houdt ondanks celstraf vast aan kandidatuur Lula bij verkiezingen

'Lula is nog steeds onze kandidaat als president van de republiek en zijn kandidatuur wordt conform het kiesrecht op 15 augustus officieel voorgedragen', luidt het maandag in een mededeling van de PT.

Nochtans is het niet zeker of het 72-jarige voormalige staatshoofd door zijn gevangenisstraf wel zal mogen opkomen. Hoe dan ook is hij veruit de favoriet: in de peilingen heeft hij met 36 procent een grote voorsprong op zijn mogelijke uitdagers.

Nadat vorige week een verzoek van Lula om tot het eind van de beroepsprocedure op vrije voeten te mogen blijven door het Hooggerechtshof werd afgewezen, gaf een federale rechter het vroegere staatshoofd tot vrijdag 17 uur plaatselijke tijd om zich aan te geven bij de federale politie. Lula, die verbleef op het hoofdkwartier van de metaalvakbond bij Sao Paulo, weigerde aanvankelijk echter om zich over te leveren. Uiteindelijk besliste hij om zich zaterdag toch aan te geven in Sao Paulo. Hij werd daarna overgebracht naar Curitiba, waar hij nu in de cel zit.

De PT kondigde na zijn overbrenging aan dat ze het partijhoofdkwartier ook naar de stad in het zuidoosten van Brazilië zou verhuizen.