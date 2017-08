Braziliaanse president Temer overleeft stemming in parlement

Er hebben al zeker 159 parlementsleden tegen de berechting van Temer gestemd. Omdat er dertien volksvertegenwoordigers afwezig zijn, kan er geen tweederdemeerderheid meer gevormd worden in het 513 leden tellende lagerhuis van het Congres. Een definitieve uitslag van de stemming is er nog niet.

Het gerecht in Brazilië verdenkt Temer ervan betrokken te zijn bij een corruptiezaak. De Braziliaanse vleesverpakkingsgigant JBS zou hem jarenlang steekpenningen hebben betaald. Maar de vereiste goedkeuring van het parlement voor de rechter te brengen, komt er dus niet.

Dat Temer voldoende parlementsleden achter zich krijgt, is geen verrassing. De regering geniet een voldoende grote steun in het lagerhuis. Toch was het nog afwachten of de parlementsleden niet van de gelegenheid gebruik gingen maken om zich tegen de immens impopulaire president te keren. Volgens peilingen heeft Temer de steun van nauwelijks vijf procent van de Braziliaanse bevolking.

De conservatief Temer kwam een jaar geleden aan de macht in Brazilië. Hij werd president nadat het parlement had ingestemd met de afzetting van Dilma Rousseff, die ervan verdacht werd de begroting te hebben opgesmukt.