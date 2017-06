Braziliaanse president doet corruptie-aanklacht af als 'fictie'

De Braziliaanse president Michel Temer beschuldigde openbaar aanklager Rodrigo Janot er ook van politiek gemotiveerd te handelen en de strafwet te 'heruitvinden' om hem aan te vallen.

'Vanuit wettelijk oogpunt ben ik amper bezorgd', aldus de president. 'Ik heb het geld nooit gezien en heb nooit deelgenomen aan één of andere regeling met de bedoeling om illegaal te handelen.'

Temer is aangeklaagd voor corruptie. De Braziliaanse vleesverpakkingsgigant JBS zou hem jarenlang steekpenningen betaald hebben. Er zijn zelfs opnames vrijgegeven, waarop te zien is hoe een vroeger medewerker van Temer een pizzeria verlaat met een koffer met 500.000 reais (zo'n 130.000 euro) in. Het zou gaan om een eerste betaling in een reeks, bestemd voor Temer zelf.

Het is de eerste maal dat een zittend president in Brazilië aangeklaagd wordt voor corruptie.