Braziliaanse ex-president Lula kandidaat voor presidentsverkiezingen

De Arbeiderspartij van Lula, die Brazilië leidde van 2003 tot 2010, hield zaterdag een verkiezingscongres. Er waren zo'n 2.000 militanten aanwezig. De partij benoemde Lula officieel als de kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De eerste ronde vindt plaats op 7 oktober.

Lula werd in juli 2017 tot ruim 12 jaar cel veroordeeld voor corruptie in verband met het overheidsbedrijf Petrobras. Hij zou een luxeappartement in een badplaats in het zuiden van Brazilië als steekpenning aanvaard hebben van OAS, een bouwonderneming die contracten bij Petrobras wou krijgen. Lula heeft de beschuldiging altijd ontkend.