Braziliaans Hof bevestigt zwaardere celstraf voor ex-president Lula

Het hof van beroep in het Brazilaanse Porte Alegre heeft woensdag unaniem de veroordeling van de vroegere president Luiz Inacio Lula da Silva voor corruptie en witwassen van geld bevestigd. In plaats van negen en half jaar, moet hij twaalf jaar en een maand de cel in.

De ex-president kan na het verliezen van zijn beroep tegen de veroordeling in een eerste aanleg opnieuw naar een hogere rechtbank trekken, meldt de Britse openbare omroep BBC. Mogelijk kan de politicus door de beslissing van woensdag echter niet kandidaat zijn bij de presidentsverkiezingen van oktober. Voor het verdict viel, zei Lula dat hij zou blijven vechten 'voor de waardigheid van het Braziliaanse volk', aldus de BBC.