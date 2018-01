Haar zesjarige termijn start op 1 april 2018. Ze volgt Nils Muiznieks uit Letland op.

Dunja Mijatovic kreeg in de tweede ronde 107 stemmen achter zich. Ook de Fransman Pierre-Yves Le Borgn' (103 stemmen) en de Sloveen Goran Klemencic (19 stemmen) waren nog in de running.

De 53-jarige Bosnische is de eerste vrouw die in het ambt verkozen wordt sinds de oprichting in 1999. Ze is een specialiste in mediawetgeving.