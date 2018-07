Bosbranden in Californië: zes doden, duizenden geëvacueerd

Volgens de hulpdiensten van de gouverneur van Californië (Cal OES) zijn ongeveer 63.000 hectare in vlammen opgegaan. In totaal zijn er op dit moment 14 branden in heel Californië. Ongeveer 10.000 brandweermannen bestrijden het vuur.

De brand die de naam 'Carr' kreeg, in het noorden van de stad Redding, in het noorden van Californië, eiste donderdag al het leven van twee brandweermannen. Sinds maandag werd 32.700 hectare in de as gelegd, werden 500 gebouwen vernield, en nog eens 75 andere beschadigd, zegt brandweerdienst Calfire. De brand is op dit moment maar voor 5 procent onder controle. 'Ze breidde aanzienlijk uit in alle richtingen', zegt de brandweer.

'Carr' eiste inmiddels ook het leven van twee jonge kinderen en hun overgrootmoeder van zeventig, zegt hun familie zaterdag in Amerikaanse media. In totaal zijn 38.000 inwoners geëvacueerd in de county Shasta. De gouverneur van Californië, Jerry Brown, noemde de vuurhaard 'oncontroleerbaar'. President Donald Trump ondertekende een decreet zodat het federaal bureau voor rampenbestrijding (Fema) er de lokale autoriteiten kan ondersteunen.

De brand 'Ferguson' op zijn beurt breidt inmiddels verder uit naar het Yosemite Nationaal Park, dat deels moest sluiten. De Yosemite Valley zou pas weer opengaan op 3 augustus.

Toen zaterdagvoormiddag een stand van zaken werd gegeven, zei infodienst Inciweb dat de brand sinds haar begin op 13 juli al 20.000 hectare heeft vernield en slechts voor 29 procent onder controle is. Eén brandweerman kwam om, en zeven anderen raakten gewond.

Een man van 32 jaar, Brandon McGlover, is inmiddels opgepakt. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor negen branden in het zuidwesten van de county Riverside. Vrijdagvoormiddag werd hij aangeklaagd voor vijftien feiten. Hij pleit onschuldig.

Gouverneur Brown riep de noodtoestand uit in de county, waardoor die extra middelen kan krijgen.