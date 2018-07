Boris Johnson, Brits minister Buitenlandse Zaken, neemt ontslag

Het was het kabinet van May dat het ontslag van Johnson omstreeks 16 uur bekendmaakte.

'Zijn vervanging zal snel aangekondigd worden. De eerste minister bedankt Boris voor zijn werk', staat in de korte mededeling.

Het ontslag van Johnson komt niet uit de lucht vallen. Gisterenavond nam ook brexit-minister David Davis ontslag. Hij kon zich niet vinden in het 'compromis' dat premier May binnen de regering doorgedrukt heeft over de Brits-Europese relaties na de brexit.

Na het vertrek van Davis was het afwachten of nog andere ministers zijn voorbeeld zouden volgen. Met Boris Johnson is dat dus het geval, waarmee May haar meest kleurrijke minister verliest. De voormalige burgemeester van Londen nam nooit een blad voor de mond en staat erom bekend dat hij de ambitie koestert zelf eerste minister te worden.