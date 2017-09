Bondsdagverkiezingen: hoe Oost-Duitsland bepaalt wie in Duitsland kanselier wordt

'Ik accepteer niet dat het oosten opnieuw bepaalt wie in Duitsland kanselier wordt. Het kan niet zijn dat de gefrustreerden over de lotsbestemming van Duitsland beslissen.' Aan het woord is Edmund Stoiber, voormalig partijleider van de Christlich-Soziale Union (CSU), tijdens de campagne voor de kanseliersverkiezingen van 2005.

...