Bommenvest Salah Abdeslam was defect

Dat zegt radiozender France Inter vandaag, die het rapport kon inkijken.

De vest, die door Abdeslam werd achtergelaten op een stoep in de Franse hoofdstad, werd onderzocht in een laboratorium. Volgens France Inter bleek daaruit dat hij defect was. Aan de voorkant was een kabel beschadigd, en aan de achterkant was een klein stukje van de ontsteker stuk, waardoor het apparaat zijn werk niet kon doen.

Op de avond van de aanslagen besliste Abdeslam zichzelf toch niet op te blazen, en liet zijn auto en bommenvest achter. Later ontdekten onderzoekers dat de vest geen batterij of drukknop had.

France Inter weet ook dat drie vrienden van de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs verklaarden dat Abdeslam hen had verteld dat zijn bommenvest niet werkte.