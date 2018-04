Bombardementen Syrië: hoe reageren andere mogendheden?

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, steunt de aanval. 'Dit zal de capaciteit van de machthebbers inperken om nog mensen in Syrië met chemische wapens aan te vallen', zei Stoltenberg zaterdag in Brussel, waar het bondgenootschap zijn hoofdkwartier heeft.

De NAVO veroordeelde herhaaldelijk de Syrische inzet van chemische wapens als een duidelijk inbreuk tegen de internationale regels. 'Het gebruik van chemische wapens valt niet te accepteren en de verantwoordelijken moeten verantwoording afleggen', zei Stoltenberg.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties heeft alle lidstaten van zijn organisatie opgeroepen blijk te geven van terughoudendheid en zich te onthouden van alles wat na de westerse aanvallen op Syrië tot een escalatie kan leiden 'en het lijden van het Syrische volk nog kan verergeren', zo staat in een communiqué van het hoofd van de volkerenorganisatie.

Iran veroordeelt de westerse aanval. Volgens Teheran gaat het om 'een duidelijke schending van het internationaal recht en van de territoriale integriteit van Syrië'.

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft begrip voor de aanval. In een verklaring noemt hij die 'in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen'. 'Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren', aldus de minister-president. 'Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma in Syrië waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers', stelt Rutte. 'De symptomen van de slachtoffers bij deze aanval wijzen op het gebruik van gifgas. Dat is een grove misdaad en een ernstige schending van internationaal recht. Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen.'

Amnesty International vindt dat het Syrische volk de voorbije jaren al genoeg geleden heeft. 'De Syrische burgers hebben de voorbije zes jaren geleden onder aanvallen, waaronder chemische aanvallen. Velen daarvan zijn oorlogsmisdaden. Alle maatregelen moeten genomen worden om nog de schade voor burgers bij militaire acties te beperken', luidt het zaterdag in een verklaring van Amnesty.

Israël heeft de aanvallen goedgekeurd. Volgens een Israëlische functionaris heeft het Syrische regime zijn dodelijke acties voortgezet. 'De Amerikaanse president Trump heeft het voorbije jaar laten weten dat het gebruik van chemische wapens het overschrijven van een rode lijn betekent. Deze nacht hebben de VS, Frankrijk en Groot-Brittanië consequent gereageerd', luidt het.