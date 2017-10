Bomaanslag in Somalië: dodentol loopt op tot 189

Zelfmoordterroristen pleegden gisteren een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Er gingen twee bommen af, maar de grootste explosie gebeurde in een truck die voor het Safari Hotel was gereden. Verschillende slachtoffers werden van onder de brokstukken gehaald.

Het is nog niet duidelijk wie achter de aanslag zit. Minister van Informatie Abdirahman Yarisow kijkt wel in de richting van het islamistische Al Shabaab. De aan Al Qaeda verbonden organisatie strijdt voor de oprichting van een islamitische staat in Somalië en pleegt regelmatig aanslagen.

Het was de zwaarste zelfmoordaanslag tot nog toe in de Somalische hoofdstad. President Mohamed Abdullahi noemde de nieuwe aanslag reeds een nationale tragedie en riep zijn landgenoten op om de slachtoffers te helpen door bloed te doneren. Hij kondigde ook drie dagen van nationale rouw af.