Bom die in Jemen 16 burgers doodde gemaakt in Amerika

De luchtaanval trof een aantal huizen in Sana'a, waarvan er drie zwaar werden beschadigd, en doodde zeven kinderen. Daarbij waren ook de vijf broers en zussen van de vijfjarige Buthaina, die de luchtaanval als enige van haar familie overleefde. Haar foto werd na de luchtaanval massaal verspreid en gedeeld.

Een wapenexpert van Amnesty International onderzocht de restanten van de bom en vond duidelijke merktekens die overeenkomen met in de VS gemaakte onderdelen die vaak gebruikt worden in lasergeleide bommen. 'We kunnen nu met zekerheid zeggen dat de bom die Bathaina's ouders, broers en zussen en nog andere burgers doodde, vervaardigd werd in de Verenigde Staten', zegt Lynn Maalouf, directeur research voor het Midden-Oosten van Amnesty International.

Amnesty International roept op tot de onmiddellijke implementatie van een embargo dat moet garanderen dat geen enkele van de partijen in het conflict in Jemen nog voorzien wordt van wapens, munitie, militaire uitrusting en technologie die kunnen worden gebruikt in het conflict. Er moet ook dringend een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek komen naar de gemelde schendingen en iedereen die verantwoordelijk is voor schendingen van het internationale recht moet voor het gerecht worden gebracht in een eerlijk proces.

'De aanhoudende stroom van wapens uit de Verenigde Staten en andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk naar de door Saoedi-Arabië geleide coalitie voor gebruik in Jemen, valt op geen enkele manier te rechtvaardigen. De coalitie heeft in de voorbije dertig maanden keer op keer het internationale recht ernstig geschonden en zich onder meer schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, met vernietigende gevolgen voor de burgerbevolking', klinkt het.