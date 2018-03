Bloedigste dag in Gaza in vier jaar (video)

In de Palestijnse gebieden is er vandaag een dag van rouw. Bij het Palestijns protest gisteren aan de grens met de Gazastrook heeft het Israëlische leger zestien Palestijnen doodgeschoten, er vielen vijftienhonderd gewonden. Het was de bloedigste dag in Israël sinds de Palestijns-Israëlische oorlog vier jaar geleden.