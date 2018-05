Binnenkort amnestie voor drugsmisdadigers in Mexico? 'De war on drugs heeft enkel meer doden veroorzaakt'

Als het van de favoriet van de presidentsverkiezingen afhangt, krijgen (kleine) drugsmisdadigers straks amnestie in Mexico. Dat idee is nog zo gek niet, zegt expert Carlos Galindo. 'Die frontale aanval op alles wat met drugs te maken heeft is een vergissing.'