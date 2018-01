Bijna 100 doden en ruim 150 gewonden bij aanslag in centrum Kaboel

Het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdag omstreeks 9.30 uur (Belgische tijd) door een enorme ontploffing opgeschrikt. Dat gebeurde in de wijk waar de kantoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de Europese Unie gevestigd zijn.

De ontploffing blijkt het gevolg van een aanslag door de taliban, die via Twitter werd opgeëist. De islamisten melden dat een kamikaze - naar verluidt een ziekenwagen waarin een bom verborgen zat -zich in de lucht heeft laten vliegen aan een controlepost voor het oude gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de woordvoerder van het Gezondheidsministerie zijn door de aanslag minstens zeker 95 mensen om het leven gekomen en raakten 158 anderen gewond, meldt de BBC. Dat aantal kan - rekening houdend met de zwaargewonden - volgens de Britse zender verder oplopen.

Afgelopen zaterdag eisten de fundamentalistische islamitische taliban nog een aanslag op in een luxehotel in de Afghaanse hoofdstad. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Het Inter-Continental Hotel was in 2011 al een eerste keer het doelwit van een aanslag van de taliban. Woensdag werd het kantoor van de hulporganisatie Save the Children in Jalalabad aangevallen.

"De taliban verschuiven het slagveld naar de steden", aldus journalist Bilal Sarwary in een telefonisch gesprek waarover De Volkskrant bericht .

#AFG The human side of these attacks that most forget once the area is cleared.These are not just numbers.Families lost their bread winners. More widows. More orphans.Afghans don't feel safe in their homes, villages, highways and cities. #Kabulisbleeding. #Afghanistanisbleeding.