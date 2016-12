Beveiliging eedaflegging Trump kost 'minstens 100 miljoen dollar'

Die kost, gemeld door de The New York Times op basis van schattingen door de veiligheidsdiensten, slaat niet alleen op de uren van 20 januari 2017 wanneer Donald Trump de eed aflegt en - doorgaans in de bittere kou - een toespraak houdt.

Men rekent met evenementen ervoor en erna. De dag voor de eedaflegging wordt een bezoek aan Arlington ingelast, de militaire begraafplaats, en is er een verwelkomingsceremonie voor de president-elect. Op vrijdag 20 januari worden de eedaflegging en toespraak gevolgd door een optocht. De avond van de machtsovername wordt een serie bals georganiseerd. De volgende dag is er een gebiedsdienst (en een grote anti-Trumpmanifestatie).

Michael Chertoff, die minister van Binnenlandse Veiligheid was onder George W. Bush, en die als minister de veiligheidsoperaties coördineerde voor de eedaflegging van Barack Obama, zegt aan de Times; "Ik kan me geen eedaflegging indenken die meer veiligheidszorgen gaf dan deze".

Volgens de Times zijn "drie dozijn agentschappen" bij de beveiliging betrokken en zullen de zone rond het Capitool en de Mall zijn afgezet, zodat alle toeschouwers aan controle onderworpen zullen zijn.

'Meer bedreigingen dan ooit'

Er komt zeker veel volk op de been. De eedaflegging is een van de grote symbolische etappes in het land. Obama's eedaflegging in 2009 werd door bijna 2 miljoen mensen bijgewoond. Het planningscomité van Trump suggereert dat dit keer 2 tot 3 miljoen Trumpsupporters zullen opdagen, wat een record zou zijn. De veiligheidsdiensten gaan vooralsnog uit van een veel lager cijfer: Christopher T. Geldart, directeur Binnenlandse Veiligheid voor hoofdstad Washington, ziet geen reden om zijn schatting van 800.000 tot 900.000 aanwezigen naar boven bij te sturen, zegt hij aan de Times.

Maar naast die supporters worden ook betogers verwacht. Dat was ook de verwachting bij Obama, en daar bestond concrete vrees voor een aanslag, maar uiteindelijk kwam er geen aanslag en was er geen protest. Er viel volgens Geldart destijds niet eens één arrestatie te noteren. Dat is goed om achteraf vast te stellen, maar David Axelrod, toen topadviseur van Obama, was volgens zijn mémoires tijdens het gebeuren toch behoorlijk angstig.

Dit keer lijken de problemen stukken groter te worden dan in 2009. Het land is zwaar verdeeld en het deel dat de verkiezingen verloor, is gemiddeld meer dan pissig. Er zijn 23 aanvragen binnen om in de periode van de eedaflegging tegen Trump te manifesteren. De meeste aanvragen zijn nog in behandeling, maar vrouwenorganisaties hebben voor 21 januari, de dag na de eedaflegging, toestemming gekregen om met maximum 200.000 mensen actie te voeren - weliswaar over een beperkt traject.

Over plannen voor aanslagen zijn er opnieuw geruchten.

Zonder specifiek te worden, zegt de Republikeinse senator Roy Blunt, hiermontrent: "Wat de geheime diensten privé vertellen is hetzelfde als wat ze publiekelijk zeggen: dat er meer bedreigingen zijn, vanuit meer hoeken, dan ooit tevoren".

Blunt zit de parlementscommissie voorzit, die bij de planning betrokken is.

Longontsteking

De veiligheidsoperatie is complex: belangstellenden moet relatief makkelijk toegang krijgen, individuen die geweld of aanslagen willen plegen, moeten uit de massa geplukt worden, en grotere groepen die met manifestaties de boel in het honderd willen sturen, moeten dan weer op afstand van het centrale gebeuren gehouden worden, liefst zonder dat hun burgerrechten worden geschonden.

Trump, die naar eigen zeggen zelf actief betrokken is bij de toespraak die hij zal houden, en die bewonderend naar Ronald Reagan en John Kennedy verwijst als rolmodellen (Reagan voor zijn "stijl" en Kennedy voor zijn "ambitie" met onder meer zijn ruimteprogramma, vernam de The Washington Post) moet zich ook het wedervaren van William Henry Harrison heugen. De man trok het in 1841 bijzonder lang met zijn toespraak en viel na de kouwelijke ervaring ten prooi aan een longontsteking. Hij stierf 32 dagen later en werd zo de eerste president die zijn termijn niet uitdeed.