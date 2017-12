Betogingen in Iran voor én tegen het regime

De belofte om de Iraanse economie nieuw leven in te blazen stond centraal in de kiescampagnes van Iraans president Hassan Rohani, die in mei werd herverkozen voor een tweede mandaat. Rohani is erin geslaagd de inflatie onder de 10 procent te houden, maar de werkloosheid blijft met 12 procent erg hoog. De afgelopen dagen vonden daarom in een tiental steden betogingen plaats tegen de inflatie en werkloosheid, met slogans die tegen het regime waren gericht. De manifestaties gingen donderdag van start in Machhad, de tweede stad van het land. Een vijftigtal betogers werd opgepakt.

Zaterdag vonden dan weer manifestaties plaats vóór het regime. De staatsomroep toonde beelden van de officiële manifestaties. Daarop was te zien hoe de deelnemers borden droegen met de slogan 'Dood aan de oproer'. Dat is een verwijzing naar de protestbeweging die in 2009 ontstond na de omstreden herverkiezing van de conservatieve gewezen president Mahmoed Ahmadinejad.

Het aantal betogers bleef veelal beperkt tot enkele honderden, maar het was de eerste keer sinds de protestacties van 2009 dat er in zo veel steden manifestaties plaatsvonden.

VS-president Donald Trump heeft intussen via Twitter de gezagsdragers in Iran aangemaand de rechten van de Iraniërs te respecteren. 'De wereld kijkt toe', waarschuwde president Trump. Hij verwees naar de 'vele berichten over vreedzame betogingen van Iranese burgers die genoeg hebben van de corruptie van het regime en de verkwisting van de rijkdom van het land om terrorisme in het buitenland te financieren'.

Teheran heeft de uitlatingen van Trump zaterdag al verworpen. 'Het Iraanse volk schenkt geen enkele waarde of krediet aan de opportunistische verklaringen van Amerikaanse gezagsdragers en Trump', verklaarde de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgens diverse media. De steun van Amerikaanse verantwoordelijken aan de manifestaties in verschillende Iraanse steden noemde de zegsman 'bedrieglijk' en 'misleidend'.