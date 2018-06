Betoging in Mexico-Stad tegen migratiepolitiek VS

Op donderdag betoogde een duizendtal mensen aan de Amerikaanse ambassade in Mexico-Stad tegen het migratiebeleid van VS-president Donald Trump. Die drukte recent een nultolerantiebeleid door voor migranten die illegaal de grens tussen de VS en Mexico oversteken.

Concreet leidde dat ertoe dat meer dan 2.000 kinderen, voornamelijk uit Centraal-Amerika, van hun ouders gescheiden werden aan de grens, in afwachting van stafrechtelijke vervolging.

Naast burgers tekenden ook een aantal politici present op de betoging. Leden van de Movimiento Ciudadano lieten een brief overhandigen aan de Amerikaanse chargé d'affaire (het Witte Huis moet nog een ambassadeur in Mexico aanstellen) waarin ze protesteren tegen 'de inhumane behandeling die honderden Mexicaanse families in de VS ondergaan, die ingaat tegen tal van internationale verdragen.' Dat zei senator Jorge Álvarez Máynez.

De politici zagen zich naar eigen genoodzaakt om in te grijpen door het gebrek aan actie van de Mexicaanse regering. Onder de kinderen die recent van hun ouders gescheiden hebben er 23 de Mexicaanse nationaliteit. De meerderheid daarvan is al met familieleden in de VS herenigd, zo berichten Mexicaanse media.

Op woensdag kondigde president Trump, na enorme politieke druk, per decreet aan dat gezinnen niet langer gescheiden zouden worden in afwachting van gerechtelijke procedures. De meer dan 2.000 kinderen die nu in opvangcentra verblijven worden echter niet meteen met hun ouders herenigd.