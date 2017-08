Betogers vernielen standbeeld geconfedereerde soldaat in North-Carolina

De betoging werd georganiseerd als reactie op de "Unite the Right" demonstratie van afgelopen weekend in Charlottesville waar een vrouw om het leven kwam nadat een man doelbewust in de massa tegenbetogers was gereden.

Het standbeeld stond als sinds 1924 voor een lokaal overheidsgebouw in Durham, in het zuidoosten van het land. Het toont een soldaat die voor de geconfedereerde zuidelijke staten vocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Op beelden is te zien hoe het standbeeld met behulp van touwen naar beneden wordt getrokken. Vervolgens schoppen en slaan veschillende betogers op het gevallen monument.

Voor een van de betogers moeten alle geconfedereerde staten verdwijnen. "Dit moet weg", zegt organisator Leon Tran aan de lokale nieuwszender WNCN. zoals "de geconfedereerde standbeelden in Durham, North Carolina, over heel het land".

Afgelopen weekend kwamen amalgaan van rechts, extreemrechts en neonazi's samen in Charlottesville, in Virginia, om te protesteren tegen de beslissing van het stadsbestuur om het standbeeld van een geconfedreerde generaal te verwijderen. Daarop kwamen ook heel wat tegenbetogers naar de stad en dat leidde al snel tot rellen. De onluste bereikten uiteindelijk een triest dieptepunt toen een man bewust inreed op de tegenbetogers en een vrouw doodde.