Betogers protesteren tegen Roemeense regering voor derde dag op rij

Voor het regeringsgebouw in Boekarest verzamelden een tienduizendtal betogers, bericht nieuwsagentschap Agerpress. In Cluj-Napoca ging het om tweeduizend betogers, in Sibiu om duizend en in Iasi om zevenhonderd, meldt nieuwsagentschap Mediafax.

Het aantal betogers lag daarmee lager dan de vorige dagen. Alleen al in Boekarest kwamen toen enkele tienduizenden betogers op straat, als protest tegen de door de sociaaldemocratische partij PSD gedomineerde regering. Vrijdag kwam het in de marge van de betoging in Boekarest tot confrontaties met de politie. Meer dan vierhonderd betogers moesten toen verzorging krijgen.

Het protest, dat begin 2017 ontvlamde, is gericht tegen justitiehervormingen van de regering. De meeste hervormingen zijn evenwel nog niet uitgevoerd. Volgens critici hebben de hervormingen in essentie tot doel om het gerecht te dwarsbomen in de strijd tegen corruptie. Vooraanstaande politici zouden daarbij belang hebben.