Betogers kamperen voor justitiepaleis in Barcelona voor onafhankelijkheidsreferendum

Anderhalve week voor het Catalaans referendum is de sfeer erg gespannen in Barcelona. Net als woensdag kwamen ook donderdag weer duizenden mensen op straat in Barcelona om hun steun voor het onafhankelijkheidsreferendum duidelijk te maken en de vrijlating van de gearresteerden te eisen.

De massa trok naar het justitiepaleis (tribunal superior de justicia) in de buurt van de Triomfboog in het centrum van de stad waar ze de hele avond lang, getooid in de Catalaanse kleuren, gefeest hebben, blijkt uit beelden van Ser Catalunya. Een tweehonderdtal mensen heeft de nacht in tentjes doorgebracht voor het justitiepaleis.