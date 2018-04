Bestuurder doodt tien mensen met bestelwagen in Toronto

Minstens tien mensen zijn overleden nadat een witte bestelwagen maandag inreed op voetgangers in Toronto, de grootste stad van Canada. Vijftien anderen raakten gewond.

De witte bestelwagen reed volgens ooggetuigen met hoge snelheid over de straat en de stoep. Op een video van een ooggetuige is te zien hoe hij met een ingedeukte motorkap tot stilstand kwam op het voetpad. De bestuurder van de bestelwagen reed daarna weg maar werd niet veel later gearresteerd. De bestuurder liep met een voorwerp af op de politie, maar schoten werden er niet gelost. Het wapen bleek een GSM te zijn.

De omgeving waar het incident plaatsvond, ligt in de buurt van en winkelstraat in het district North York in het noorden van Toronto en het is tijdens de dag erg druk, omdat er zich veel winkels en restaurants bevinden. De witte bestelwagen is, te zien aan een opschrift, vermoedelijk een huurwagen.

'Opzettelijke' daad

Het hoofd van de politie benadrukt dat het om een 'opzettelijke' daad gaat en identificeerde de dader als de 25-jarige Alek Minassian uit Richmond Hill, in het noorden van Toronto. Minister van Openbare Veiligheid Ralph Goodale zegt dan weer dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een aanval op de 'nationale veiligheid' gaat.

'Onze gedachten gaan uit naar de mensen die ongewild betrokken zijn bij dit incident', verklaarde premier Justin Trudeau voor het Lagerhuis. 'We zullen de Canadese bevolking in de komende uren op de hoogte houden over wat er is gebeurd', voegde hij eraan toe.

De moordaanslag vond plaats op het ogenblik dat Toronto gaststad is voor een vergadering van de ministers van Openbare Veiligheid van de G7, nadat er eerder dit weekend ook al de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven grootste industrielanden (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada) had plaatsgevonden.