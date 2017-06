Bestelwagen rijdt voetgangers aan in noorden van Londen, persoon gearresteerd

De aanrijding vond plaats rond 00.20 uur (01.20 uur Belgische tijd) aan de moskee van Finsbury Park, aldus The Independent. In de buurt van de moskee werden verschillende straten afgesloten, en de ambulancediensten hebben voertuigen naar de plaats van het incident gestuurd, klinkt het op Twitter. De Moslimraad zegt dat mensen die de dienst in de moskee verlieten opzettelijk aangereden werden door de bestelwagen.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanrijding of een aanslag zou gaan, maar het incident doet denken aan de terreuraanslag van 4 juni aan de London Bridge, waarbij drie aanvallers eerst voetgangers aanreden en daarna mensen met messen aanvielen. Daarbij vielen, naast de aanvallers, acht doden.