Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Toronto, verdachte opgepakt

De politie kan nog geen duidelijkheid geven over het precieze aantal mensen dat getroffen werd. Ook over de aard van hun verwondingen wordt nog niets meegedeeld.

Het incident deed zich rond 13.27 uur (lokale tijd) voor aan het kruispunt van Yonge Street en Finch Avenue, in het noorden van stad. De bestuurder van de bestelwagen reed daarna weg.

Intussen kon wel een verdachte worden opgepakt, zo heeft een woordvoerder van de politie meegedeeld aan de zender CBC en aan het persbureau dpa. Het is nog niet duidelijk of hij bewust op de mensen was ingereden.

Getuigen melden aan de Canadese nieuwssite CTV News wel dat de bestuurder tegen een grote snelheid op het voetpad reed en iedereen aanreed die op zijn weg tegenkwam. Op foto's is te zien dat verschillende mensen op de grond liggen. De omgeving wordt momenteel afgesloten.