Besmette eieren: 'Nederlandse verdelger kocht bewust verboden gif'

Het Nederlandse bedrijf Chickfriend, dat aan de basis ligt van de besmetting van honderdduizenden eieren met het luizenbestrijdingsmiddel fipronil in Nederland, was eigenlijk niet vergund om ongedierte te bestrijden. Dat schrijft de Nederlandse nieuwssite NOS. De krant NRC meldt intussen dat het bedrijf wellicht bewust middelen met het verboden fipronil kocht.

Het middel dat het bedrijf voor de bestrijding van bloedluizen inzette, Dega-16, is daar eigenlijk niet voor geschikt. Het mag enkel gebruikt worden bij hobby- of huisdieren, maar is strikt verboden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen.

Belgische leverancier in Weelde

Chickfriend kwam bij 180 bedrijven bij onze noorderburen ongedierte - voornamelijk bloedluizen - bestrijden. Het in Gelderland gevestigde bedrijf heeft het middel gekocht bij Poultry-Vision in het Belgische Weelde. Volgens de Nederlandse krant NRC wist Chickfriend wellicht dat het fipronil bevatte. Op een factuur van Poultry-Vision aan het Nederlandse bedrijf, waar de krant de hand op kon leggen, wordt het middel immers 'fypro-rein' genoemd. De krant bemachtigde ook een e-mail van de directeur van een Roemeens bedrijf aan Poultry-Vision over de levering van fiprocid, een middel dat fipronil als belangrijkste bestanddeel heeft.

In ons land loopt een gerechtelijk onderzoek naar het bedrijf, omdat het mogelijk bewust fipronil onder de bestrijdingsmiddelen heeft gemengd.

Certificaten

Chickfriend zelf is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Uit de algemene voorwaarden op de website van de bloedluisbestrijder blijkt wel dat het zelf overtuigd was van de kwaliteit van het product en dat het ervan overtuigd was dat alle certificaten van het bedrijf in orde waren.

In Duitsland en Nederland zijn intussen al honderdduizenden eieren uit de rekken gehaald omdat ze besmet zijn met fipronil. Dat middel kan lichte schade aan de nieren, lever of schildklier veroorzaken. In ons land riepen Albert Heijn, Delhaize, Colruyt en Aldi uit voorzorg eieren terug, al gaat het niet om grote aantallen.

De terugroepacties zijn ook enkel een voorzorgsmaatregel: het Federaal Voedselagentschap FAVV benadrukt dat er bij controles nog geen concentraties zijn waargenomen die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen betekenen.